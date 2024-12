Die 48-jährige Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, setzte sich in dem Verkündungsvideo schon mit ihrer potenziellen Rolle im Camp auseinander: Sie wolle nicht die Team-Mutti werden. "Ich bin Full-time-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel - um einfach mal keine Mama zu sein." Zugleich wolle sie ihrem Sohn dort zeigen, was seine Mutter alles kann. Sie nahm bereits am Reality-Format "Global Gladiators" teil.