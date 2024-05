Im Dialog mit Schülern

Zwischen den einzelnen Szenen sind immer wieder Dialogphasen der Schauspieler mit den Schülern der neunten Klasse eingebaut, in der die Radikalisierung von Tarek und Lina reflektiert wird.

Sichtbar wird in dem Theaterstück, dass Radikalisierung – egal ob rechtsradikal, linksradikal oder religiös extrem – immer wieder nach demselben Muster abläuft: Ein Mensch gerät in einer schwierigen Lebensphase in eine Gruppe, die scheinbar einfache Lösungen bietet. Der Suchende fühlt sich verstanden und als Teil einer großen Gruppe, was sich zunächst gut anfühlt. Anstelle von Diskussion mit Respekt vor anderen Meinungen werden mit einem Trichterblick andere Meinungen ausgeblendet und tabuisiert. Andere Meinungen darf es als Bedrohung der eigenen (falsch verstandenen) Freiheit nicht mehr geben. Dies blockiere auch das Überdenken der eigenen Meinung und erschwert ein Ausbrechen aus der Gruppe, hieß es im Gespräch zwischen Theater und Schülern.