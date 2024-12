Realschule Zell: Die Schule entdecken und erleben

Neben winterlichem Catering mit Kaffee, Kinderpunsch, Waffeln und Popcorn sorgten die Klassenstufen 5-7 mit Ständen, an denen es Basteleien, Schmuck und Kerzen zu erwerben gab, für weihnachtliches Flair. Zudem präsentierte die Schule ihr Angebot. Beispielsweise warteten die Naturwissenschaften mit Versuchen, einem Flaschenzug und einem Vogelmemory auf. Dass die Montfort Realschule (MORZ) erst kürzlich das WSB-Zertifikat als „weiterführende Schule für sport- und bewegungserzieherischen Schwerpunkt erhalten hat“, war nicht nur in der Sporthalle erlebbar. Es wurden auch das Lernen aktivierender Bewegungszyklen vorgestellt. In verschiedenen Fächern kamen Tablets mit digitalen Lernspielen zum Einsatz. Neben frisch zubereiteten kulinarischen Kostproben konnten in der Schulküche Zutaten mit verbundenen Augen am Geruch erkannt werden. Wie die MORZ als mustergültig digital ausgestattete Schule ihre technischen Möglichkeiten von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, wurde besonders am erweiterten Einsatz der Stundenplansoftware Untis demonstriert. Administrator Claus Meierhofer zeigte: Schüler und Eltern können sich über den Stoff der Unterrichtsstunden informieren, bekommen Hausaufgaben angezeigt und können per Mausklick Ankündigungen und angehängte Dateien erhalten, sowie unkompliziert mit den Lehrern kommunizieren.