Realschule Zell: Spiel und Sport verbinden über Grenzen hinweg

Im Anschluss an das Probetraining wurde eine ländergemischte Staffel in sieben Gruppen organisiert. Alle Beteiligten staunten, wie schwer es ist, nach einer Laufrunde Übungen am Schießstand im Liegen und mit ruhiger Hand zu absolvieren. Da kamen doch einige Strafrunden beim Laufen hinzu.

Empfang im Rathaus

Die französischen Gäste lernten an diesem Tag noch Zell durch eine kleine Stadtrallye genauer kennen und wurden von Bürgermeister Peter Palme im Rathaus empfangen. Die jungen Schüler waren doch sehr erstaunt, dass die Jumelage zwischen Embrun und Zell schon mehr als 40 Jahre besteht und versprachen, vom Zeller Stadtjubiläum in Embrun zu erzählen und einzuladen.

Schwarzwald erkundet

Neben dem Besuch an der Morz absolvierte die Langlaufgruppe aus Embrun verschiedene Trainingseinheiten und erkundete den Schwarzwald auch touristisch. Das Haus der Natur am Feldberg und das Bergwerk am Schauinsland standen ebenso auf dem Programm wie die Stadt Freiburg mit dem Vauban-Viertel. Der Besuch einer Glasbläserei und die Region um Triberg ermöglichten weitere Einblicke in die Kultur und die Natur im südlichen Schwarzwald und umrahmten das sportliche Trainingsprogramm der Gäste aus Embrun.