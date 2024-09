Rebbegehung am Tüllinger: Startklar für die Weinlese – Regen sorgt für Wachstum

Verschiedene Weinsorten

Beim Rundgang durch die Tüllinger Reben konnten die Besucher den guten Entwicklungsstand der Trauben in Augenschein nehmen: Prächtig gediehen leuchteten die roten Trauben des Spätburgunders in der Abendsonne. Die meisten Rebsorten stehen nun kurz vor dem Herbsten. Am Tüllinger wachsen verschiedene Weinsorten – nicht fehlen darf dabei der Gutedel. Aber auch Spätburgunder, Weißer - und Grauer Burgunder, Spätburgunder sowie Chardonnay oder Cabernet Sauvignon zählen dazu.