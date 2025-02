Rebland/Kandertal: Kooperationsraum Rebland/Kandertal bekommt zwei Kirchengemeinden

Der Kooperationsraum umfasse die bisherigen Kirchengemeinden Am Blauen, Bad Bellingen, Blansingen-Welmlingen-Kleinkems, Efringen-Kirchen, Kandern, Mappach, Egringen, Wintersweiler, Tannenkirch, Riedlingen, Feuerbach, Hertingen und Wollbach-Holzen.

Am Donnerstag, 6. Februar, trafen sich die Mitglieder des vorläufigen begleitenden Ausschusses der Kirchengemeinden im Kooperationsraum in Efringen-Kirchen. Beim vorherigen Treffen stand das noch nicht so ganz fest, aber an diesem Abend stellte sich nun heraus, dass sich alle Kirchengemeinden außer einer nun vorstellen könnten, künftig in einer einzigen Kirchengemeinde zusammenzuarbeiten.