Rebland/Kandertal: Landwirte schließen sich Protest an

Kürzungen waren der letzte Tropfen auf das volle Faß

„In den vergangenen Jahren ist im Bereich der Landwirtschaft sehr viel an Auflagen und zusätzlicher Bürokratie dazu gekommen. Wir geben uns wirklich Mühe, da nachzukommen, aber das ist für die einzelnen Betriebe mit sehr großen Belastungen verbunden“, sagt Sutter. Die Kürzungen der Bundesregierung waren da nur noch der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. „Wir können jetzt nicht jeden Tag ein solches ,Statement’ setzen“, betont Lukas Sutter. Auch eine Beteiligung an radikaleren Aktionen lehne er klar ab; es sei nicht geplant, durch tägliche Blockaden die Bevölkerung zu treffen. „Wir beteiligen uns an den Aktionen in der Region wie die geplante Sternfahrt nach Efringen-Kirchen mit der gemeinsamen Kundgebung und Mahnfeuer“, erzählt Sutter.