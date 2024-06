Martina Thüring Foto: Daniel Hengst

So lange gewählt werden dürfe, solle davon gebrauch gemacht werden, findet Martina Thüring. „Es gibt Länder in denen das nicht so ist“, erklärt die 65-Jährige. Besonders die Wahlen für den Ortschaftsrat sind ihrer Meinung nach wichtig. „Ich bin einverstanden, was der Ortschaftsrat in den zurückliegenden fünf Jahren gemacht hat“, sagt sie – dies solle so weitergeführt werden. Die Stimmabgabe sei für die Kommunalpolitiker zudem eine Wertschätzung für deren Arbeit.