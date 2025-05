Rebland: Weinreise durch das Markgräflerland

Begleitprogramm

„Mich freut besonders, dass immer mehr Betriebe ein gezieltes Begleitprogramm auf die Beine stellen. So bekommt die Weinpromenade noch mehr Eventcharakter“, sagt Julian Zotz, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Der eine biete zum Beispiel ein Vesper an, der andere Fingerfood oder seine Spezialitäten in der zugehörigen Straußwirtschaft. Auch ein Blick in den Keller sei in vielen Betrieben möglich, wo bei regelmäßigen Kellerführungen auf die Vinifikation der Weine eingegangen wird. Neu seien auch Raritäten- oder Themenweinproben wie Jahrgangsvertikalen oder Lagenvergleichsproben in vielen Betrieben.