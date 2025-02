Rechte CPAC-Konferenz Trump-Fans machen Front gegen Selenskyj und Europa

Durand findet, die Ukraine-Linie der neuen US-Regierung ergibt vollkommen Sinn. "Was wir wollen, ist Frieden", sagt er. Natürlich stehe er – ebenso wie die Stiftung – hinter dem ukrainischen Volk. Doch die Interessen Europas und der Vereinigten Staaten seien eben nicht zwangsläufig deckungsgleich.

Vor ihm auf dem Tisch liegen blau-weiße Sticker mit der Aufschrift "Make Europe Great Again" - eine Anlehnung an Trumps Slogan "Make America Great Again". Doch was bedeutet es für Durand, Europa wieder "großartig" zu machen? Seine Antwort: "Die Wahl Donald Trumps sollte für uns Europäer ein Weckruf sein." Die EU stehe vor denselben Herausforderungen wie die USA - etwa "massive Zuwanderung" - und müsse "die europäische Identität, die europäische Demokratie und die Souveränität jeder Nation" verteidigen.

"USA bleiben auf der Rechnung sitzen"

Auch für Keaton Butowsky spielte Migration eine zentrale Rolle. Der 27-Jährige ist aus dem texanischen Dallas zur CPAC-Konferenz gereist, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Zu Beginn stellt Butowsky zwar klar, dass er nicht alle Aussagen oder Handlungen Trumps unterstütze. Besonders dessen oft scharfe Rhetorik empfindet er als überzogen. Doch als Texaner - der Bundesstaat liegt direkt an der Grenze zu Mexiko - habe er eine klare Haltung zum Thema Migration: Niemand solle ohne Erlaubnis ins Land kommen.

Was die Ukraine betrifft, bringt Butowsky ein Gefühl zum Ausdruck, das er mit vielen Amerikanern teilt - und das Trump mit seiner populistischen Politik eben auch bedient: Die USA würden bei den Nato-Ausgaben ungerecht behandelt und müssten einen unverhältnismäßig hohen Anteil zur Verteidigung anderer Länder leisten, während sie "über einen Ozean hinweg mehrere Kriege bestreiten". Insbesondere Staaten, die wie Deutschland "an vorderster Front" seien, zahlten nicht ihren fairen Beitrag, moniert er. "Und dann sind es die USA, die auf der Rechnung sitzen bleiben."

Hätten alle Verbündeten die Nato-Vereinbarungen eingehalten und entsprechend in Verteidigung investiert, wäre die Lage heute eine andere, glaubt Butowsky. "Wenn jedes Land sich angemessen rüsten würde, dann wäre das Ganze nicht so ein großes Problem gewesen."