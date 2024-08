Rechtsextreme Ausschreitungen Krawalle in Nordirland - Tausende demonstrieren gegen Rechts

Superintendent William Calderwood von der Polizei in Nordirland bezeichnete die Szenen in einer Mitteilung als "abscheulich" und fügte hinzu: "Wir können Ihnen versichern, dass robuste Ermittlungen in die Wege geleitet wurden und wir alle Verantwortlichen für diese Gewalt zur Rechenschaft ziehen werden."

15.000 demonstrieren in Belfast gegen rechte Gewalt

Während es in England nach den rechtsextremen Ausschreitungen weitgehend ruhig geworden ist, gingen in der ehemaligen Bürgerkriegsregion Nordirland in den vergangenen Tagen die Krawalle weiter.