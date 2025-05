Rechtsextremismus: Junge Rechtsterroristen? Weitere Haftvorführungen erwartet

Drei der jungen Beschuldigten sitzen schon in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter eröffnete ihnen am Mittwoch in Karlsruhe die Haftbefehle und setzte diese in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Nun müssen noch die beiden anderen vorgeführt werden. Wegen ihres Alters mussten die Verdächtigen teils von ihren Eltern zur Haftvorführung begleitet werden.

Verteidiger der "Deutschen Nation"?

Die rechtsextreme Gruppe, zu der die Festgenommenen gehören sollen, nennt sich selbst laut Bundesanwaltschaft die "Letzte Verteidigungswelle". Mit Brandanschlägen auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen wollte die Gruppe demnach das demokratische System der Bundesrepublik zum Zusammenbruch bringen. Sie verstehe sich als letzte Instanz zur Verteidigung der "Deutschen Nation", so die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde.