Rechtsmediziner Hamburger Corona-Tote im Schnitt 83 Jahre alt

Bereits im Mai vergangenen Jahres war bei den Hamburger Obduktionen aufgefallen, dass Covid-19 zu ungewöhnlich vielen Thrombosen und Lungenembolien führt. Daraufhin waren die bundesweit geltenden Behandlungsleitlinien geändert worden. Seitdem wird Ärzten empfohlen, Patienten nach individueller Risikoeinschätzung mit einem Blutverdünnungsmittel zu behandeln.

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin, Stefan Kluge, kündigte für Montag eine neue Leitlinie für die Behandlung von Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland an. Die in Zusammenarbeit mit 14 medizinischen Fachgesellschaften entstandenen Empfehlungen rieten weiterhin zur Gabe des Blutverdünners Heparin, allerdings in Maßen. Im Fokus der Leitlinie stehe das Testen. Patienten und Mitarbeiter sollen demnach zweimal die Woche auf das Coronavirus getestet werden. Weiterhin werde empfohlen, mit der invasiven Beatmung nicht zu früh zu beginnen.

Das Durchschnittsalter der Hamburger Corona-Toten betrug nach Angaben von Ondruschka 83 Jahre. 75 Prozent der Verstorbenen seien älter als 76 Jahre gewesen. Die Toten im Alter von 29 bis 100 Jahren waren zu 55 Prozent männlich und zu 45 Prozent weiblich. Nur sieben Tote, also nur gut ein Prozent, waren jünger als 50 Jahre. Sie hätten alle eine Vorerkrankung gehabt, etwa ein Herzleiden oder einen Tumor. In sehr wenigen Ausnahmefällen seien Menschen an Covid-19 ohne erkennbare Vorerkrankung gestorben. Laut einer Hypothese hätten diese Patienten möglicherweise eine extrem hohe Viruslast gehabt oder seien im Moment der Infektion sehr vulnerabel gewesen, sagte Ondruschka.

Die 618 Corona-Toten machten rund 3,3 Prozent aller 18 500 Hamburger Sterbefälle im vergangenen Jahr aus. Eine deutliche Übersterblichkeit habe es im April und Dezember sowie - nicht Corona-bedingt - im August gegeben. Seit Januar untersucht Ondruschkas Institut besondere Todesfälle. Darunter seien jung Verstorbene, solche ohne Vorerkrankungen oder mit Virusmutation. Es sei auch schon ein Toter mit der britischen Virusvariante untersucht worden. Diese Person, die nicht aus Hamburg stammte, sei ein "ganz klassischer Fall" gewesen.

Derzeit gehe die Zahl der Corona-Todesfälle in Hamburg und Deutschland zurück, sagte Ondruschka. Auf die Frage, ob die Impfung der Menschen mit höchster Priorität die Sterblichkeit drastisch senken werde, sagte der Rechtsmediziner: "Das ist die sehr optimistische Hoffnung." In seinem Institut seien auch schon Tote untersucht worden, die gegen Corona geimpft waren. Einen kausalen Zusammenhang, also dass die Impfung zum Tod führte, habe man aber nicht entdecken können. Der Rechtsmediziner vermutet, dass in Einzelfällen auch Geimpfte an Corona sterben werden, weil sich der Impfschutz nicht immer komplett ausbilde.

Die Impfung schütze vor allem vor schweren Verläufen der Krankheit, betonte Kluge. "Wir haben noch keinen Patienten auf der Intensivstation behandelt, der geimpft war." Er appellierte an die Bürger, sich impfen zu lassen. Die Diskussion um den Impfstoff Astrazeneca irritiere ihn. Die häufigen Nebenwirkungen nach der ersten Dosis seien die völlig erwartbare Reaktion des Körpers und nicht besorgniserregend. "Wir können und sollten sehr, sehr froh sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon drei zugelassene Impfstoffe haben in Deutschland. Und die Diskussion, welcher Impfstoff besser ist, empfinde ich selber als Luxusdiskussion", sagte der Intensivmediziner. Mit Astrazeneca würden auch die Mitarbeiter des UKE geimpft.

