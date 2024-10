Recycling-Industrie: Vogt-Plastic erweitert in Rheinfelden

Der katholische Pfarrer Andreas Brüstle übernahm zum Auftakt der Einweihungsfeier in Gegenwart von rund 500 Gästen die Segnung der Werkserweiterung. Foto: Rolf Rombach

Fünf Jahrzehnte Erfahrung

Seit 1978 ist die Firma Vogt-Plastic im Hotzenwald beheimatet. Dort begann das Unternehmen bereits in den 1980er Jahren damit, Joghurtbecher zu recyceln. Mit dem Erlass der Verpackungsverordnung 1991 und der darauffolgenden Einführung des Gelben Sackes verschob sich das Kerngeschäft des Familienunternehmens zunehmend. 2004 erfolgte der Kauf des Werks in Premnitz an der Havel in Brandenburg mit dem Ziel, wie in Hottingen/Hotzenwald in der Kunststofftrennung im elektrischen Feld und der Verwertung von formstabilen Mischkunststoffen tätig zu werden. 2009 folgte der Kauf eines Areals der Rheinfelder Alu, wo 2011 die LVP-Aufbereitung ohne Vorsortierung begann. Nach der Expansion des Werks Premnitz 2018 ging es im Frühjahr 2021 an die Planungen für die Erweiterung in Rheinfelden.