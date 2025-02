Mehrere Anwohner und Passanten besahen den Sperrmüllhaufen und beklagten, dass diese Zustände sich in jüngster Zeit häufen würden. Dabei wurde auch Kritik laut an den verkürzten Öffnungszeiten sowie der Tatsache, dass bestimmte Dinge – zum Beispiel Elektroschrott – nicht mehr in Rheinfelden abgegeben werden könnten.

In diesem Kontext sind vermehrt längere Schlangen von Anlieferern am Recyclingzentrum in Herten zu beobachten. Die dort zuletzt ausgeweiteten Öffnungszeiten scheinen dennoch manchen Zeitgenossen nicht davon abzuhalten, sein Material weiterhin nach Rheinfelden zu bringen und es dort, falls die Tore geschlossen sind, einfach abzukippen, wie man zuletzt sehen konnte.