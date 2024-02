Reform: Habeck will mit Praxischecks Bürokratie abbauen

Buschmann hatte Druck gemacht

Bundesjustizminister Marco Buschmann, dessen Haus die Federführung beim Bürokratieabbau hat, hatte in einem Brief an Habeck nachgefragt, ob das Wirtschaftsministerium zu den im November vorgelegten Eckpunkten für eine Reform des Vergaberechts inzwischen konkrete Regelungen erarbeitet habe "und welcher Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren vorgesehen ist".