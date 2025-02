Reggae "Es sprang ein Funke über": Bob Marley vor 80 Jahren geboren

Der Reggae-Pionier mit großen Hits wie "No Woman, No Cry" und "Get up, stand up" wurde am 6. Februar vor 80 Jahren geboren. Seine letzten Monate verbrachte er vor knapp 44 Jahren in Behandlung am Tegernsee. Marley starb in Miami, auf dem Weg zurück aus Deutschland in seine Heimat.

Gefeiert wird Marleys 80. Geburtstag vor allem in seinem früheren Zuhause in der Hope Road 56 in Kingston. Früher empfing er dort Schlange stehende Bittsteller, spielte auf dem Hof Fußball und nahm im Studio Musik auf.