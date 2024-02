Reggae-Legende: Der Friedensstifter - Biopic über Bob Marley

Kurzweiliger Trip mit vielen Songs

Der Film begleitet Bob Marley in verschiedenen Lebenssituationen. Mal als liebevollen Vater, mal als zweifelhaften Ehemann oder als nachdenklichen Liedermacher. Klug werden Handlung und Welthits miteinander verwoben. Songs wie "Three Little Birds" oder "One Love" werden so manchen Zuschauer sicherlich nicht still auf dem Kinosessel sitzen lassen und machen den Film zu einem kurzweiligen Trip durch Marleys zwar kurzes, aber intensives Leben.