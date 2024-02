Washington - Argentiniens ultraliberaler Staatschef Javier Milei hat am Rande einer Tagung der amerikanischen Konservativen in Washington den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. "Lasst uns Argentinien wieder groß machen", sagte Trump hinter der Bühne der CPAC-Konferenz unter Anspielung auf sein politisches Motto und schloss Milei in den Arm. "Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal", antwortete Milei mit seinem eigenen Wahlkampf-Slogan.