Regierung: Ukraine-Nachbarland Slowakei wählt neuen Präsidenten

Bratislava - In der direkt an die Ukraine grenzenden Slowakei hat am Samstagfrüh die Präsidentschaftswahl begonnen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sollen unter neun ausschließlich männlichen Kandidaten einen Nachfolger für Präsidentin Zuzana Caputova wählen. Die noch immer populäre liberale Politikerin hat auf die Kandidatur für eine zweite fünfjährige Amtszeit verzichtet.