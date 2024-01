Angespannte Situation

Die politische Stimmung in den USA ist insgesamt aufgeheizt. Anfang November steht die nächste Präsidentenwahl an - die erste seit den dramatischen Verwerfungen rund um die Wahl von 2020, die in einem beispiellosen Gewaltausbruch endeten. An diesem Samstag jährt sich zum dritten Mal die Attacke auf das US-Kapitol: