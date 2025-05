Regierungsbildung Bas vor Top-Posten? - "Entscheide selbst über mein Leben"

Bas ist als künftige SPD-Vorsitzende neben Parteichef Klingbeil, als Bundesarbeitsministerin oder SPD-Fraktionschefin im Gespräch. In der Partei wurde zuletzt Unmut über Co-Parteichefin Saskia Esken laut. Die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und des Saarlandes, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger, haben bereits erklärt, dass sie für den SPD-Vorsitz nicht zur Verfügung stehen.

Auf die Frage, ob sie den Ruf nach einer SPD-Chefin Bas ignorieren könne, sagte sie: "Am Ende entscheide ich selbst über mein Leben." Sie habe den Koalitionsvertrag mitverhandelt und freue sich über die große Zustimmung der Parteimitglieder. "Das Personaltableau der SPD rüttelt sich noch zusammen. Warten Sie doch einfach den kommenden Montag ab", riet Bas. Bekannt ist bisher nur, dass Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler in das Kabinett von CDU-Chef Friedrich Merz wechseln will. Die anderen sechs Ministerinnen und Minister der SPD sollen am 5. Mai benannt werden, einen Tag vor der geplanten Wahl von Merz zum Kanzler im Bundestag.