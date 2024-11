Regierungsbildung "Friedlicher Vertrag": Thüringer Koalition ist sich einig

Wagenknecht: Zwei Regierungsbeteiligungen möglich

Wagenknecht hatte sich bereits in den vergangenen Tagen positiv zum Thüringer Koalitionsvertrag geäußert - das vorausgegangene Sondierungspapier hatte sie noch hart kritisiert. "Die Kritik und der Druck aus der Partei haben dabei geholfen, in Thüringen jetzt wesentlich stärker die Handschrift des BSW zu verankern und auch friedenspolitisch klarere Positionen, etwa eine Kritik an den US-Raketenplänen, durchzusetzen", sagte Wagenknecht der dpa. "Stand jetzt werden wir uns an zwei Landesregierungen beteiligen, das ist für eine Partei, die es noch kein Jahr gibt, beispiellos."

Neuer Passus zur Friedenspolitik

Im Kapitel zur Europapolitik steht, man erkenne an, dass viele Menschen die Stationierung von Mittelstreckenraketen "als eine fundamentale Veränderung der strategischen und militärischen Lage in Europa und auch in Deutschland begreifen". "Eine Stationierung und deren Verwendung ohne deutsche Mitsprache sehen wir kritisch", heißt es nun in dem Papier. Thüringens SPD-Chef Georg Maier sagte, der Satz beschreibe die geltende Rechtslage. Bei der Formulierung zu Mittelstreckenraketen "ist uns aus meiner Sicht ein großer Wurf gelungen", äußerte Wolf.

Voigt sagte, die Souveränität eines Staates müsse es gebieten, "dass ein Parlament einer Regierung beteiligt ist, wenn auf ihrem eigenen Territorium was passiert". "Dieses Prinzip kennen wir seit der nuklearen Teilhabe, dieses Prinzip kennen wir in höchstrichterlicher Rechtssprechung", sagte er.