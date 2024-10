Regierungsbildung in Thüringen Verhandlungen zwischen CDU, BSW und SPD auf der Kippe

Kaum Alternativen zu Brombeer-Koalition

SPD-Chef Georg Maier wurde auf der Internet-Seite der Zeitung "Freies Wort" (Suhl) am Samstag mit dem Satz zitiert, "ich habe wenig Hoffnung, dass das noch was wird". Die BSW-Bundesvorsitzende Wagenknecht torpediere die Verhandlungen über die Präambel schon seit Tagen, so Maier. Vom Thüringer BSW wollte sich dazu auch am Samstag niemand äußern.

Als einzige Alternative zu einer Koalition von CDU, BSW und SPD - für die es bereits erfolgreiche Sondierungsgespräche gab - gilt eine Minderheitsregierung der CDU gegebenenfalls mit der SPD. Sie hätte allerdings zusammen nur 29 von 88 Sitzen im Parlament. Sie müsste nicht nur mit der Wagenknecht-Partei, sondern auch der Linken in irgendeiner Weise zusammenarbeiten, um eine Mehrheit für Entscheidungen im Parlament zu bekommen. Stärkste Fraktion ist die AfD im Thüringer Landtag - erstmals bundesweit.