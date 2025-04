Regierungsbildung Koalitionsverhandlungen im Schatten von Trumps Zöllen

Als entscheidender Knackpunkt galten zuletzt nach wie vor die Finanzen. Die Arbeitsgruppe, die hier Kompromissvorschläge erarbeiten soll, tagte laut Dobrindt zuletzt bis spät in die Nacht. "Ich kann nur sagen: Es geht voran", berichtete er. "Es war spät, aber produktiv." Die "Lösungskorridore" seien "ganz gut erarbeitet worden", nun brauche es dazu aber auch die politischen Entscheidungen. "Aber mein Gefühl ist, dass wir auf einem guten Weg sind." Auf die Frage, ob das gesamte Paket bis Ende der Woche geschnürt sein könnte, sagte Dobrindt allerdings, das wäre "zu optimistisch".

Weiterer Zeitplan unklar

Die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD sollten den ganzen Tag über – und auch am Freitag – in wechselnden Runden und Konstellationen weitergehen. Weitere Termine für das Wochenende oder kommende Woche waren zunächst noch offen. SPD-Chefin Saskia Esken hatte schon am Mittwoch gesagt: "Ich bin überzeugt, dass wir in die nächste Woche gehen werden."