Regierungsbildung Thüringens SPD-Chef: "Uns läuft die Zeit davon"

Kein Treffen, aber kein Scheitern

Am Sonntag werde es noch keine Wiederaufnahme der Gespräche geben, die erwogen worden war, hieß es aus Verhandlungskreisen. "Das heißt aber nicht, dass die Verhandlungen gescheitert wären", sagte einer der Beteiligten der dpa.

"Wir hatten zwischen CDU, BSW und SPD in Thüringen eine Einigung, aber es gibt eine Person in Berlin, die das kassiert hat", so Maier, der auch geschäftsführender Innenminister ist. Er warf der BSW-Vorsitzenden Wagenknecht vor, sich mit immer neuen Forderungen in die eigentlich konstruktiv verlaufenden Gespräche in Thüringen einzumischen. "Es geht nicht, dass es eine Art letzte Instanz gibt, die dazwischen grätscht. So funktioniert Koalition nicht." Maier verwies darauf, dass Wagenknecht als Politikerin bisher nur Oppositionserfahrung hat.