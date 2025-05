Regierungsbildung: Union und SPD wollen Machtwechsel vollenden

Scholz: "Ausdruck demokratischer Normalität"

Den unmittelbar bevorstehenden Regierungswechsel nannte Scholz in seiner Rede einen "Ausdruck demokratischer Normalität". Es sei in diesen Zeiten "keineswegs normal, dass sich ein solcher Wechsel so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollzieht, wie wir das in diesen Tagen hier in Deutschland erleben", sagte er. Scholz wird nun vom Kanzleramt auf die Hinterbank des Bundestags wechseln und will dort als direkt gewählter Abgeordneter in seinem Wahlkreis Potsdam auch die ganze Legislaturperiode bleiben.