Regierungschefin Finnland diskutiert weiter über Partyvideos von Marin

In einer Pressekonferenz zu der Debatte sagte Marin am Freitag in Helsinki, sie könne sich nicht erinnern, auf den Hals geküsst worden zu sein. Sie glaube, Uusivirta habe ihr etwas sagen wollen. "Ich glaube, dass diese Dinge zu meinem Privatleben zählen. Und ich werde sie nicht im Detail kommentieren", sagte die verheiratete Marin weiter - und fügte hinzu, sie denke nicht, dass irgendetwas Unangemessenes in dem Video geschehe.

Auch Uusivirta äußerte sich noch am Freitag per Instagram zu der Aufnahme. "In der Öffentlichkeit wurde über die Art der Beziehung zwischen mir und Premierministerin Sanna Marin spekuliert. Ich kann nur sagen, wie es ist: Wir sind Freunde und es ist nichts Unangebrachtes zwischen uns geschehen", schrieb er.