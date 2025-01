Zuletzt hatten am Freitag unter Führung der CIO Dutzende Ermittler mehr als fünfeinhalb Stunden lang versucht, Yoon festzunehmen, um ihn im Fall um die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember zu befragen. Auf dem Gelände der Residenz des Präsidenten stellte sich jedoch etwa 200 Mitgliedern der Armee und des Sicherheitsdienstes den Behörden in den Weg. Aus Sicherheitsgründen brachen die Ermittler der Anti-Korruptionsbehörde schließlich den Festnahme-Versuch ab.

Haftbefehl gegen Yoon läuft Montagnacht aus

Der am vergangenen Sonntag von einem Seouler Bezirksgericht ausgestellte Haftbefehl gegen Yoon läuft bereits am Montag um Mitternacht (Ortszeit) aus. Wenige Stunden vor der Frist kündigte die CIO laut Angaben von Yonhap an, eine Verlängerung des Haftbefehls beantragen zu wollen.