Weiterer Festnahme-Versuch am Sonntag?

Wie Yonhap berichtete, könnten die Ermittler noch am Sonntag erneut versuchen, Yoon festzunehmen. Sollte ihnen dies gelingen, hätten sie demnach 48 Stunden Zeit, Yoon zu befragen und zu entscheiden, ob sie ihn wieder freilassen oder einen Haftbefehl gegen ihn beantragen. Ein Gericht in Seoul lehnte am Sonntag einen Antrag des suspendierten Präsidenten ab, der zum Ziel hatte, den Haftbefehl gegen Yoon für ungültig zu erklären.