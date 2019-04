Regio Abstiegskampf bei Saisonfinale im Fokus

Sein Ziel bereits erreicht, hat der SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer machten am vergangenen Wochenende die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga klar und können nun die restlichen Spiele auf ihrer "Abschiedstour" genießen und befreit aufspielen. So auch am Sonntag im Gastspiel beim bärenstarken Aufsteiger FC Homburg, der noch seinem punktgleichen saarländischen Rivalen 1. FC Saarbrücken um die Vizemeisterschaft buhlt. Das Lottner-Team kann am Samstag mit einem Sieg beim FSV Mainz II nachlegen. Doch die Bundesliga-Reserve steckt in argen Abstiegsnöten und hat gegen Saarbrücken nichts zu verschenken. Lachender Dritter könnte so der SSV Ulm werden, der nur drei Zähler hinter dem Saar-Duo liegt und mit einem Sieg gegen den SC Freiburg II aufschließen könnte. Rang fünf behaupten wollen die Offenbacher Kickers gegen den FK Pirmasens. Doch der Aufsteiger reist nach zuletzt drei Siegen in Folge mit breiter Brust an und kann mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen. Im direkten Duell um Platz sechs stehen sich die Tabellennachbarn SV Elversberg und TSV Steinbach gegenüber, wobei vieles für die Hausherren spricht, die in der Rückrunde einen Lauf haben, während die Mittelhessen nach der Winterpause in der Tabelle durchgereicht wurden. Befreit aufspielen kann die TSG Hoffenheim II gegen den FSV Frankfurt, der noch dringend Punkte für den Klassenerhalt braucht. Abstiegskampf pur ist in Partien zwischen Wormatia Worms und der TSG Balingen, dem FV Walldorf und Eintracht Stadtallendorf sowie im Kellerduell zwischen dem VfB Stuttgart II und dem bereits abgestiegenen Schlusslicht SC Hessen Dreieich angesagt.