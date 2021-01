(fg). Regionalliga: FC Astoria Walldorf – Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr). Es ist gewissermaßen ein Aufeinandertreffen von Brüdern im Geiste. Denn beide Teams gehörten im Dezember ganz klar der Fraktion an, die gegen den Re-Start war. Die Bosse der beiden Vereine veröffentlichten auch beide einen offenen Brief, in dem sie für eine verlängerte Zwangspause eintraten. Genutzt hat es bekanntlich nichts, seit Mitte Dezember läuft der Spielbetrieb der Regionalliga, die zum Profisport zählt, wieder. Daher messen sich am Samstag die Bahlinger mit den Nordbadenern, die in der Tabelle derzeit auf dem 18. Platz stehen. Der BSC, der am Mittwoch dem Topteam FSV Frankfurt einen Punkt abtrotzte (0:0), ist mit 23 Zählern Zwölfter – haben jedoch nur vier Punkte Vorsprung vor dem FCW. Ein Sieg im baden-württembergischen Duell wäre für die Elf vom Kaiserstuhl also durchaus wichtig, um sich in der Tabelle wieder weiter nach oben zu orientieren. Personell dürfte es dabei sehr gut aussehen. Das Trainer-Duo Axel Siefert und Dennis Bührer kann schon den ganzen Januar auf fast den gesamten Kader zurückgreifen.