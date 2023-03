Regio Bald Schutz für Ziegen und Rinder

Nicht absehbare Wendung

Initiiert wurde dieser Zusammenschluss als Ergebnis einer Veranstaltung im Jahr 2021, ebenfalls in Schluchsee. Dass ausgerechnet in dieser Region der Wolfsrüde GW 1129m für die ersten Risse an Rindern im Land verantwortlich sein würde, war damals nicht vorhersehbar – ebenso wenig, dass sich in unmittelbarer Nähe ein mutmaßliches Wolfspaar nachweisen lässt.

Im Südschwarzwald werden in den kommenden vier Jahren bei zehn Pilotbetrieben präventive Herdenschutzmaßnahmen erprobt, wobei auf individuelle Lösungen gesetzt wird, wie mitgeteilt wird.