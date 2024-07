Regio: Basler begehen Nationalfeiertag

An der Bundesfeier 2022 wurde auf dem Bruderholz erstmals auf Pyrotechnik verzichtet. Im vergangenen Jahr wurde sie „reduziert“ eingesetzt. 2024 ist nun eine Feuershow mit Feuerwerk-Schlussbouquet geplant. Der Verzicht auf Pyrotechnik kam bei vielen Besuchern nicht an, weshalb man nicht ganz darauf verzichten wolle, so Egeler.

Für und Wider abgewogen

Man habe das Für und Wider des Feuerwerks auch für die Feier am Rhein am 31. August eingehend untersucht, sogar Gutachten eingeholt, um Alternativen auszuloten, ergänzte Marcel Meier, Vizepräsident des Vereins „Bundesfeier am Rhein.“ Hintergrund bilden die Grenzwerte für Feinstaub und CO2-Emissionen: „Es hat sich gezeigt, dass nicht jede Alternative wie Laser oder Drohnen umsetzbar ist.“ Während Regen für Leuchtdrohnen ein Problem darstelle, könne ein Feuerwerk auch bei nassem Wetter gezündet werden. Es bleibe demnach beim Feuerwerk, aber wie in den vergangenen zwei Jahren in reduzierter Form. „Es dauert 16 Minuten und ist gegenüber früher um ein Drittel reduziert worden“, führte Meier aus. An der großen Bundesfeier am Vorabend des Nationalfeiertags am Rhein werden wieder großen Menschenmassen erwartet. Im vergangenen Jahr sollen es Polizeiangaben zufolge 100 000 Besucher gewesen sei, welche das Festprogramm von 17 bis 1 Uhr an den Rheinufern von der Wettstein- bis Johanniterbrücke mitverfolgten.