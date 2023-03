Regio Den Wintersport am Feldberg erhalten

Bis zu 75 Prozent der CO2-Emissionen würden durch die Anfahrt entstehen, weitere 20 bis 25 Prozent durch Hotellerie und Gastronomie. Die gesamte Infrastruktur für den Skibetrieb samt Pistenbully und Beschneiung machten dagegen nur fünf Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes eines Winterurlaubs aus – „so viel wie ein Hin- und Rückflug mit 340 Fluggästen von Düsseldorf nach Mallorca“.

Winterwanderer am verschneiten Feldberg Foto: Werndorff

Kurze Anfahrtswege

Vor diesem Hintergrund sei es doch sinnvoll, den Wintersport am Feldberg als Naherholung zu ermöglichen, sagt Albrecht. Ansonsten würden die Skisportbegeisterten in die Alpen fahren, wo sie viel längere Anfahrtswege hätten. Immerhin 300 000 bis 400 000 Gäste kämen pro Saison.

Das benötigte Wasser sei nicht verloren, sondern gehe zurück in den Kreislauf. Schnee sei zudem der beste Wasserspeicher und habe obendrein noch einen guten Albedo-Effekt, kann also mehr von der einfallenden Sonnenstrahlung reflektieren, hält der Bürgermeister Kritikern entgegen.

Für künftige Generationen

Den Wintersport in der beliebten Urlaubsregion will Albrecht auch für künftige Generationen erhalten. So wie im Sauerland bei Winterberg, wo längst mit einer modernen Beschneiungsanlage gearbeitet wird. Dabei reicht dieses Skigebiet gerade mal bis 840 Meter hinauf. Das Skigebiet am Feldberg dagegen fängt bei 930 Metern gerade erst an, wie der Feldberger Bürgermeister betont.

Neben einer ausreichenden Beschneiung sehen aktuelle Pläne für das Skigebiet am Feldberg weniger, aber effizientere Seilbahnen vor. Zudem soll eine Ganzjahresbahn auch Winterwanderern, Schlittenfahrern und Rodlern zur Verfügung stehen – barrierefrei und an den ÖPNV angebunden.

Doch demnächst wird es erst einmal ruhiger rund um den Feldberg: Noch bis Ostern bringt die Gondel Fußgänger auf den Gipfel hinauf. Dann folgt die Vollsperrung der B 317 zwischen dem Caritashaus und dem Bärental, die bis Pfingsten andauern soll.