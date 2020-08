Regio Die aktuellen Coronazahlen im Dreiland

Die Zahl der im Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen liegt seit Anfang Juli unverändert bei 62.

Basel Stadt

In Basel Stadt wurden heute fünf neue Fälle gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 77; sieben von ihnen befinden sich im Spital. In Quarantäne befinden sich insgesamt 472 Menschen, davon 129 Kontaktpersonen von Infizierten sowie 343 Reiserückkehrer aus Risikogebieten. (Lesen Sie hier eine Einschätzung des Basler Gesundheitdirektors.)

In den vergangenen vier Wochen gab es im Stadtkanton 134 Neuinfektionen; die Zahl der Todesfälle stieg in diesem Zeitraum um zwei. Seit Beginn der Pandemie sind im Stadtkanton 53 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Basel Land

Im Kanton Basel-Landschaft sind am Freitag neun neue mit dem Coronavirus infizierte Kantonseinwohnerinnen und -einwohnet verzeichnet worden. Damit liegt die Zahl der aktiven Fälle im Landkanton bei 52. Eine Person befindet sich Spital und benötigt Intensivpflege, wie aus der täglich aktualisierten Statistik des Kantons Baselland hervorgeht.

In Quarantäne sind aktuell 376 Personen, davon 246 Reiserückkehrende.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkanton offiziell 1001 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 914 Personen gelten als genesen. DIe Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 35.

Neben den aktiven Fällen befinden sich immer auch deren direkte Kontaktpersonen in häuslicher Isolation, hierbei handelt es sich momentan um insgesamt 73 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt bei 11,4.