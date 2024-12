Regio: Die Kapazitäten der Rheintalbahn sind am Anschlag

Probleme in Weil am Rhein

Derweil steht es um die Barrierefreiheit am Bahnhof in Weil am Rhein nicht gut: An Gleis 8 gibt es überhaupt keinen Aufzug. Keine Chance für Menschen mit Rollstuhl. Und sehr schwierig für Eltern mit Kinderwagen und alle, die mit Koffer unterwegs, aber nicht gut zu Fuß sind.

„Die vollständige Barrierefreiheit des Bahnhofs wird aus heutiger Sicht voraussichtlich im Jahr 2027/28 hergestellt“, heißt es seitens der Deutschen Bahn. Im Bahnhof vor den Toren Basels werden die Gleise 3 bis 7 erneuert. Nachdem das Gleis 7 im März fertiggestellt worden ist, sei zuletzt mit dem umgebauten Gleis 3 ein weiterer Meilenstein erreicht worden, erklärt die DB. Hier hat die Bahn Schienen, Schwellen und Schotter erneuert und auf 250 Meter Länge eine neue Bahnsteigkante errichtet. In der Vergangenheit wurde das Gleis 3 als Überholgleis und zur Abstellung von Güterzügen genutzt. Jetzt können dort auch Nahverkehrszüge halten.

Gleise für Güterverkehr

Parallel zur bestehenden Rheintalbahn hat die DB zwischen dem Weiler Bahnhof und der Wiese insgesamt sechs neue Gleise gebaut. Im April wurde die neue Gleisgruppe für den Güterverkehr in Betrieb genommen. Zwei davon werden künftig als Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr genutzt, vier dienen der DB zufolge der Zollabfertigung und dem Lok- und Personalwechsel für Güterzüge.

Die Anbindung der neuen Gleisgruppe an den Badischen Bahnhof in Basel erfolgt zunächst über ein provisorisches Anschlussgleis. Ab 2028 sollen die beiden Durchfahrtsgleise über die derzeit noch im Bau befindliche Brücke über die Wiese verlaufen. Geplant ist, im Jahr 2041 fertig zu werden. Deutschland und die DB investieren rund 14 Milliarden Franken in den viergleisigen Ausbau der rund 200 Kilometer langen Strecke.