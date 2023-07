Regio Die vielfältigen Aufgaben beim Zoll

Europäische Standards

In die EU sollen nur Waren Eingang finden, welche den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Elektronische Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Spielzeug und elektrische Geräte werden hier besonders unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang kam es im vergangenen Jahr bei den Zollstellen im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach, in Rheinfelden, Weil am Rhein, Freiburg und Appenweier, zu 33 Aufgriffen, rund 60 weniger als im Jahr zuvor.

Löwen- und Bärenschädel

Auch zum Erhalt der Arten leistet der Zoll seinen Beitrag. Fünf Zuwiderhandlungen gegen den Artenschutz gab es im Jahr 2022: zwei skelettierte Löwen- sowie ein Bärenschädel, zwei lebende Tigerpythons sowie Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel mit Bestandteilen geschützter Pflanzen. Und immer wieder kommt es zur Einfuhr von in Deutschland nicht zugelassenen Arzneimitteln. In 73 Fällen mussten die Beamten hier tätig werden.

Das Einfuhrabfertigungsvolumen betrug bei den genannten Zollstellen im vergangenen Jahr 17 Millionen abgefertigte Warenpositionen, im Jahr 2021 lag diese Zahl bei knapp sechs Millionen. Zur Ausfuhr wurden 42 Millionen Warenpositionen abgefertigt, gegenüber 27 Millionen im Vorjahr.

1,4 Millionen Lastwagen

Bei den Autobahn-Grenzzollstellen in Rheinfelden und Weil am Rhein wurden über das vergangene Jahr hinweg 553 000 beziehungsweise 841000 Lastkraftwagen gezählt, welche die Grenze in beide Richtungen passierten. In beiden Fällen war dies eine Zunahme des Schwerlastverkehrs um gut ein Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im privaten Reiseverkehr wurden mehr als 82 000 Personen in rund 54 000 Fahrzeugen kontrolliert, dabei ergaben sich fast 1100 Personenfahndungserfolge und mehr als 130 Festnahmen. Mehr als 42 Kilogramm Heroin, 25 Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Amphetamine, 40 Kilogramm Haschisch und rund 380 Kilogramm Marihuana sowie 3200 Ecstasy-Tabletten wurden sichergestellt und gegen die Beschuldigten Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurden knapp 19 000 Zigaretten, zehn Schusswaffen und bei der Ein-, Aus- oder Durchfuhr nicht angemeldete Barmittel mit einem Gesamtbetrag von 700 000 Euro sichergestellt. Auch die Bestätigungen der Ausfuhren im nicht kommerziellen Reiseverkehr für Bürger, welche ihren Wohnsitz im EU-Ausland haben, hat gegenüber 2021 wieder zugenommen: 2,2 Millionen Kauf- oder Ausfuhrbelege wurden an den Serviceschaltern des Hauptzollamts Lörrach bestätigt, 500 000 mehr als im Jahr davor.

Gläubiger mussten zahlen

Rückständige Steuerforderungen realisiert die Zollverwaltung mit eigenen Beamten im Vollstreckungsverfahren selbst und vollstreckt öffentlich-rechtliche Geldforderungen auch für Fremdgläubiger, wie zum Beispiel die Agenturen für Arbeit, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Die in diesem Bereich eingesetzten Beschäftigten des Hauptzollamts Lörrach hatten 2022 mehr als 290 000 Vorgänge übernommen und 110 Millionen Euro eingetrieben, davon mehr als 74 Millionen Euro für solche Fremdgläubiger.

Vielseitige Ausbildung

Mit seiner Aufgabenlandschaft stellt sich die Zollverwaltung als eine der vielseitigsten Verwaltungen in der Behördenlandschaft dar. Die bundesweit 41 Hauptzollämter bieten Ausbildungsplätze für die Laufbahn des mittleren Dienstes und Plätze für den Studiengang Bachelor of Laws oder Verwaltungsinformatik für den gehobenen Dienst an. Ausbildung und Studium sind dual aufgebaut.

Mehr Informationen gibt es bei der Berufsberatung des Hauptzollamts Lörrach oder im Internet www.zoll-karriere.de.