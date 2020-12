Regio Erneut Wechsel an der Spitze möglich

Steinbach-Haiger kam im Topspiel der Titelfavoriten zwar nur zu einem 2:2-Unentschieden bei der SV Elversberg. Dieser Punkt reichte aber, um am SC Freiburg II vorbei zu ziehen, denn die Badener mussten tatenlos zusehen, da die Partie beim FC Homburg aufgrund eines Coronafalls beim Gegner verlegt wurde. Doch am heutigen Dienstag ist der SC wieder im Einsatz und Steinbach-Haiger pausiert – die Partie gegen den VfB Stuttgart wurde aufgrund eines Trauerfalls verlegt – so dass die Breisgauer mit einem Erfolg gegen den FC Gießen wieder die Spitze übernehmen können. Kurios: Die Partie wird bereits um 14 Uhr angepfiffen. Weiter mitmischen im Titelrennen will auch die drittplatzierte SV Elversberg, die aber am morgigen Mittwoch – ebenfalls um 14 Uhr – beim Bahlinger SC vor keiner leichten Aufgabe steht. In Lauerstellung liegen auch die Kickers Offenbach, die nach dem enttäuschenden 0:0 zuletzt beim FC Astoria Walldorf nun im Duell gegen den KSV Hessen Kassel die volle Ernte einfahren wollen. Zurück aus der Corona-bedingten Quarantäne ist der FC Homburg, der bei der SG Sonnenhof Großaspach gastiert. Nachdem der SSV Ulm zuletzt seinen Auswärtsfluch besiegt hat, wollen die "Spatzen" nun auch beim FC Bayern Alzenau, der seine Spiele aufgrund der bayerischen Corona-Verordnung im hessischen Walldorf austragen muss, den nächsten Dreier einfahren. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es in den Partien TSG Balingen – TSV Schott Mainz, FC Astoria Walldorf – FK Pirmasens und TSG Hoffenheim II – Eintracht Stadtallendorf.