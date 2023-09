Regio Es wird geradelt

Die Strecke setzte sich aus drei Schlaufen zusammen und führte über Huningue, Saint-Louis, Basel, Birsfelden, Muttenz, Pratteln, Augst, Herten, Rheinfelden (Baden), Rheinfelden (Schweiz), Kaiseraugst, Wyhlen, Grenzach, Basel, Riehen, Lörrach, Weil am Rhein.

Für den kleinen oder größeren Hunger unterwegs war bestens gesorgt. Entlang der Strecke befanden sich Verpflegungspunkte und Festbetriebe. In Pratteln warteten sogar bequeme Liegestühle zum Relaxen für die sportlichen Großen sowie Riesen-Rutschbahn und Einkaufskörbli-Spiel für die Kleinen.

In Lörrach präsent

„Der slowUp findet bereits zum achten Mal in Lörrach statt und hat sich zum festen Bestandteil der Gesamtstrecke etabliert“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz. In der Kreisstadt verlief die Route von Riehen kommend über das Stettenwegli weiter über die Konrad-Adenauer-Straße durch die Bahnunterführung Süd, die Dammstraße, über den Weg am Gewerbekanal zur Hammerstraße und weiter auf dem Radweg in Richtung Weil am Rhein.

Die Stadt bedankte sich bei den Helfern der DLRG, den Mitarbeitern an der Verpflegungsstation, dem Sanitätsdienst sowie den kommunalen Bediensteten für ihr Engagement an diesem Sonntag. DRK, Polizei und Technisches Hilfswerk lieferten mit über 800 Kräften ein Musterbeispiel an logistisch exzellenter Zusammenarbeit für die Sicherheit der großen Slow-Up-Familie.

Für Autos gesperrt

Begehrt war die Lörracher Verpflegungsstation in der Waldorfschule. Deren Klima-Team bot erfrischende Getränke an, die sechste Klasse servierte leckere Snacks sowie Kaffee und Kuchen. Zusätzlich befand sich an der Verpflegungsstation eine Sanitätsstelle für Notfälle.

Derweil blieben im Dreiland etliche Straßen und Ortsdurchfahrten für Autos gesperrt. Der Parcours war für Radler ohne große Höhendifferenzen zu bewältigen. Es gab kurze Steigungen, Gefälle und kaum Engpässe.

An mehreren Orten wurden Steckdosen zum Aufladen von Akkus und Elektrorollstühlen installiert, da auch Menschen mit Behinderung am Event teilnahmen.