Regio: Fluglärm-Belastung für den gesamten Landkreis Lörrach wird erfasst

Während der flugreichen Monate Juli, August und September wird demnach eine autonom arbeitende mobile Station eingesetzt. Der erste Standort ist im Efringen-Kirchener Ortsteil Huttingen im Bereich der Sportplätze des Fußballvereins. Bei der Standortwahl mitbedacht wurde die eigene Lärmentwicklung der Fußballplätze, diese zeitlich vorhersehbaren Einzelereignisse lassen sich laut gemeinsamer Mitteilung im Messgeschehen gut isolieren.

Huttingen und Kandern

Mit dem Start der Lärmmessung soll die Belastung im gesamten Landkreis Lörrach systematisch dargestellt werden. Da dies über einen einzelnen Standort nicht möglich ist, sollen in den nächsten Jahren regelmäßige Messungen an wechselnden Orten erfolgen. Durch den Beginn in Huttingen kann das sogenannte Startverfahren ELBEG 7S weitgehend erfasst und damit bereits ein großer Anteil der Starts über Deutschland abgebildet werden, heißt es weiter. Bereits im kommenden Jahr ist eine gleichartige Messung in der Region um Kandern angedacht.