Regio FSV Frankfurt nutzt die Gunst der Stunde

Der ehemalige Zweitligist nutzte zum Auftakt der Rest-Saison die Gunst der Stunde; denn sowohl der bisherige Tabellenführer SC Freiburg II, als auch der punktgleiche Zweite TSV Steinbach-Haiger starteten mit Niederlagen. Die Freiburger Bundesliga-Reserve, die in der Winterpause ihren Top-Torjäger Marvin Pieringer an den Zweitligisten Würzburger Kic kers abgeben mussten, kassierten im Spitzenspiel beim SSV Ulm eine 0:2-Niederlage. Eine 1:2-Pleite setzte es auch für Steinbach-Haiger im Nordhessen-Derby beim FC Gießen, der damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt feierte. So lachte am Ende der Dritte aus Frankfurt: Mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Astoria Walldorf zog der FSV am bisherigen Führungsduo vorbei. "Das ist eine Momentaufnahme, wenngleich der Sieg unter dem Strich in Ordnung geht", hält FSV-Trainer Thomas Brendel aber den Ball flach. Einen gelungenen Einstand feierte auch der neue Offenbacher Trainer Sreto Ristic mit dem 4:1-Erfolg bei Schlusslicht Stadtallendorf.