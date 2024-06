Regio: Großes Spalier für Olympische Flamme

Die Olympische Flamme Foto: Ville de Huningue

Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren der neunten Klasse des Oberrhein-Gymnasiums (Weil am Rhein) und des Collège de Nerval (Village-Neuf) nahmen auf Initiative des deutsch-französischen Jugendwerks (DFJW) ebenfalls an dem Fackellauf teil. Empfangen wurden sie auf dem Abbatucciplatz in Hüningen von einem Chor beider Gymnasien, der für den besonderen Anlass neue Lieder auf Französisch und Deutsch getextet und eingeübt hatte. Die Zusammenarbeit beider Schulen wurde vom DFJW unterstützt. Der olympische Fackellauf wurde anschließend in Anwesenheit der Bürgermeister und von Tobias Bütow, Co-Generalsekretär des DFJW, gefeiert. Der deutsch-französische Sportsommer sei eine ideale Gelegenheit für das DFJW, um gemeinsam sportliche Werte und das deutsch-französische Verständnis zu fördern.