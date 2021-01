(umu). Mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf hat der TSV Steinbach Haiger am Mittwochabend die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Da der FSV Frankfurt nach sechs Siegen in Serie am Nachmittag nicht über ein 0:0 beim Bahlinger SC hinausgekommen war, zog Steinbach im Tableau vorbei. Am Samstag steht für den TSV ein Hessen-Derby gegen den KSV Hessen Kassel auf dem Programm, der am Mittwoch bei der TSG Balingen mit 0:2 unterlag. Die Frankfurter haben die auf dem Papier einfachere Aufgabe. Sie empfangen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach, der als 17. den ersten Abstiegsplatz belegt. In Lauerstellung liegt die U23 des Bundesligisten SC Freiburg. Die Breisgauer treten am Samstag beim Tabellenletzten Stadtallendorf an. Hinter dem Spitzentrio liegen mit dem SV Elversberg, dem SSV Ulm und der TSG Balingen drei Teams mit jeweils 31 Punkten, die den Kontakt nach vorne nicht abreißen lassen wollen. Für Elversberg geht es am Samstag zu Hause gegen die TSG Hoffenheim II, während die beiden schwäbischen Klubs erst am Sonntag im Einsatz sind. Brisanz verspricht dabei das Gastspiel der Ulmer Spatzen bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, Balingen trifft in einem weiteren Mittelfeld-Duell auf den früheren Erstligisten Homburg. Nur einen Zähler hinter Elversberg, Ulm und Balingen rangieren die Offenbacher Kickers. Se haben auswärts bei der TuS Rot-Weiß Koblenz eine vermeintlich einfache Aufgabe zu lösen. Im Kellerknüller zwischen Schott Mainz und dem FC Bayern Alzenau wollen beide Teams mit einem Erfolg Boden gutmachen.