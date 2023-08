Regio In Einsatz für die biologische Vielfalt

Die Zwischenbilanz: ein heranwachsender Mischwald am Feldberg, 2000 Quadratmeter mehr Biotopfläche für das Auerhuhn am Rohrhardsberg sowie springkrautfreie Flächen am Titisee.

„Es ist schön zu sehen, dass wir auch mit begrenzter Zeit und einer kleinen motivierten Gruppe einen Beitrag für die biologische Vielfalt leisten können“, sagt Christine Peter, die das Projekt beim Naturpark Südschwarzwald koordiniert. Insgesamt zwölf solcher Einsätze finden in diesem Jahr in Kooperation mit zahlreichen Projektpartnern aus der Region statt. Freiwillige haben dabei noch bis Ende Oktober die Möglichkeit, gemeinsam mit Förstern, Rangern und weiteren Fachleuten aktiv zu werden – und das ganz ohne Vorkenntnisse, inklusive Begegnungen, Vesper und allerhand neuer Erfahrungen, wie es heißt. Weiter geht es am 1. September mit der Offenhaltung von wertvollen Biotopen am Rohrhardsberg.