Regio: Insolvenz stellt Familien vor Probleme

Es ist Montagabend. Isabella Braun hat eben ihre Hausaufgaben beendet. Nun schaut sie etwas in ihrem Tablett-PC an, während ihre Mutter Babett unseren Reporter empfängt. Auch Isabella begrüßt beim Eintreten, widmet sich dann wieder ihrem Gerätchen. Nichts Überraschendes bei einer Siebtklässlerin. Doch Isabella ist Autistin. Gesten, Mimik, Emotionen – damit kann sie in gewissen Situationen nur schwer oder gar nicht umgehen. Was für Kinder ihres Alters kein Problem darstellt, bringt die fast 13-Jährige an ihre Grenzen. Babett Büllesbach-Braun nennt ein Beispiel: „Wir haben versucht, dass sie alleine einkaufen geht und ein Muttertagsgeschenk besorgt. Ich stand vor dem Laden. Als dann aber der Einkauf verwehrt wurde, weil in der Schokolade Alkohol war, was sie nicht wusste, ging nichts mehr bei ihr“, erzählt die Mutter.

Büllesbach-Braun ist Notfallsanitäterin, hat viele Jahre in einer Notaufnahme gearbeitet, war als Pädagogin tätig. Dennoch kommen sie und ihr Mann an ihre Grenzen, um regelmäßig Fortschritte bei ihrer Tochter zu erreichen. Hilfe fand die Familie vor zwei Jahren beim Zentrum für Autismus-Kompetenz Südbaden (ZAKS). Nach mehreren Jahren auf der Warteliste wurde ein Therapieplatz für Isabella in der Säckinger Außenstelle frei.