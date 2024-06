Teufelskreis für Nachwuchs

Erfahrungsgemäß sei das nasskalte und kühle Wetter der vergangenen Wochen ungünstig für das Überleben von Jungstörchen. Denn sie unterkühlten schnell, was schlussendlich zum Tod führe, so Ris weiter. Hinzu komme, dass die Altstörche versuchten, ihre Jungen vor dem Schlagregen zu schützen, was sie wiederum daran hindere, auf Nahrungssuche zu gehen. „Schließlich kommt es dann zu einem Teufelskreis von Unterkühlung, gepaart mit Unterernährung und Schwäche“, erklärt Ris. Unterm Strich habe die aktuelle Situation, dass viele Jungstörche witterungsbedingt sterben, keine großen Auswirkungen auf die Storchenpopulation. Immer wieder komme es zu „schlechten Storchenjahren“, die durch gute bis sehr gute mit viel Nachwuchs kompensiert würden. Vor dem Sterben bewahren könnten Tierpfleger oder Tierschützer die Storchenbabys aber nicht. „Grundsätzlich sollte der Mensch sich nicht in die Abläufe der Natur einmischen und entsprechende Zusammenhänge auch verstehen und akzeptieren können“, meint Ris.

Der Basler Zoo verzeichnet eine durchschnittliche Anzahl toter Jungstörche und könne eine gesunde Population von Weißstörchen vorweisen, wie Zoosprecherin Fabienne Lauber auf Anfrage mitteilt. Das Beringen der Jungstörche sei erst am Dienstag gestartet, weshalb der Zoo Basel erst in den kommenden Tagen über genaue Zahlen verfügt. Aktuell geht er aber von etwa 60 bis 70 Jungstörchen aus, was im Durchschnitt der Vorjahre liege, wie Lauber schreibt. Deshalb könne der Zolli nicht bestätigen, dass es sich für Störche „um ein besonders schlechtes Jahr handelt“.