Regio: Kreispolitiker zeigen sich erleichtert

Landrätin Marion Dammann: „Unsere Region braucht offene Grenzen.“

Stöcker zeigt sich in ihrer Mitteilung zuversichtlich, dass die grenznahen Initiativen, die dank des „Vertrags von Aachen“ aus dem Jahr 2020 angestoßen wurden, wie die Förderung der Zweisprachigkeit und von Infrastrukturprojekten, weiter vorangetrieben werden. So könne der hiesige Wirtschafts- und Lebensraum gemeinsam weiterentwickelt werden, so Stöcker weiter. Bei einer eher national orientierten französischen Politik wäre zu befürchten gewesen, dass dieser gemeinsame Weg zunächst einmal abgebremst oder gar gestoppt worden wäre. „Wichtig für uns ist aber auch, wie die neue Regierung in Paris künftig zusammengesetzt ist und welche Schwerpunkte sie setzt“, so Stöcker .