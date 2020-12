Regio Neustart bringt neue Maßnahmen mit sich

"Wir werden in kleinen Gruppen in mehreren Kleinbussen nach Rheinland Pfalz fahren", sagt Trainer Braun. Damit wird das Konzept fortgeführt, das auch schon beim Training Bestand hat – auch dort stehen die Hygienemaßnahmen im Vordergrund stehen. "Die Jungs ziehen sich immer in den selben Gruppen vor und nach dem Training um, und das in mehreren Kabinen", so Braun weiter. Ob sich das auch vor dem Spiel in Koblenz so umsetzen lässt, das kann der 52-Jährige nicht beantworten. "Wir kennen die Verhältnisse dort im Stadion ja noch nicht."