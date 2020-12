Regio Neustart bringt neue Maßnahmen mit sich

So müssen alle Mannschaften, ihre Trainer und Betreuer sich nun vor jedem Spiel auf eine mögliche Infektion mit Covid 19 testen lassen. "Wir werden alle am Freitagabend vor dem Abschlusstraining getestet, und die Ergebnisse haben wir dann bereits nach dem Training", erklärt der Balinger Cheftrainer Martin Braun das Prozedere bei der TSG vor dem Spiel bei der TuS Rot-Weiß Koblenz, das auch für die restlichen Partien im Monat Dezember und nach der Winterpause, die bereits am 8. Januar beendet sein wird, gilt. . Vorgenommen werden die Antigen-Schnelltest von Fabian Fecker aus dem Trainerstab, der dafür eigens geschult worden ist. Alle negativ getesteten Spieler, Coaches und Betreuer machen sich am Samstagmorgen auf den Weg nach Koblenz. Auch für die Reisen gibt es eine Empfehlung von der Regionalliga Südwest GbR an die Klubs, die Auswärtsfahrten entweder im Privatwagen oder Kleingruppen zu bestreiten. "Wir werden in kleinen Gruppen in mehreren Kleinbussen nach Rheinland-Pfalz fahren", sagt Trainer Braun. Damit wird das Konzept fortgeführt, das auch schon beim Training Bestand hat – auch dort stehen die Hygienemaßnahmen im Vordergrund stehen. "Die Jungs ziehen sich immer in den selben Gruppen vor und nach dem Training um, und das in mehreren Kabinen", so Braun weiter. Ob sich das auch vor dem Spiel in Koblenz so umsetzen lässt, das kann der 52-Jährige nicht beantworten. "Wir kennen die Verhältnisse dort im Stadion ja noch nicht."